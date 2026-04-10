Ziguinchor : six individus dont cinq élèves arrêtés dans une affaire de pornodivulgation

Le commissariat de Kaffrine a arrêté, le 7 avril 2026, vers 18h, six individus. Ils sont accusés de «diffusion d'image contraire aux bonne mœurs, collecte illicite et divulgation de données à caractère personnel ».



Ces interpellations font suite à une plainte, en date du 29 Mars 2026, formulée par la nommée S. C. Sané (20 ans), élève. Après s'être enregistrée entièrement dénudée dans l'intimité de sa chambre, elle aurait diffusé la vidéo à son amie proche et confidente, F.K. Diagne.



Cependant, suite à une altercation verbale générant un climat tendu entre elles, F.K. Diagne aurait publié la vidéo en guise de représailles, en la partageant en mode vue unique, communément appelé « Flamme » avec des connaissances. Malheureusement, ces dernières, animées de mauvaises intentions, ont sauvegardé et divulgué l'image.



Les investigations menées ont permis d'identifier, dans la chaîne de diffusion de cette vidéo, les mis en cause comme auteurs des faits incriminés. Entendus sur procès-verbal, ils ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés.

Parmi les mis en cause, il y’ a trois filles et trois garçons. Cinq sont des élèves, et l'autre un chômeur.







