Affaire Pétro-Tim: Abdoulaye Timbo à la Dic ce vendredi

Les auditions dans l’affaire de la corruption supposée qui lie Pétro-Tim à l’ex-Directeur général (Dg) de la Caisse des dépôts et de consignation (Cdc) se poursuit. Après le principal concerné, Aliou Sall, qui a passé plus de 10 tours d’horloge dans les locaux de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic), en charge de l’enquête, mercredi dernier, son oncle sera lui aussi entendu ce vendredi.



Abdoulaye Timbo, par ailleurs maire de Pikine et gérant d’Agritrans, une société appartenant au frère du président de la République, qui aurait reçu les virements de l’homme d’affaires australo-roumain, Frank Tmis, selon l’enquête de la BBC, sera face aux redoutés enquêteurs de la DIC.