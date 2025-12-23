Gov’athon 2025 : Ousmane Sonko met les startups et étudiants au cœur de la modernisation de l’État

Le Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) a accueilli, ce mardi, la grande finale du Gov’athon 2025, placée sous le signe de l’innovation et de la transformation numérique de l’administration publique. Présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, la cérémonie a mis en lumière le talent des startups et des étudiants sénégalais engagés à concevoir l’administration de demain.
En clôturant cet événement, le chef du gouvernement, entouré du ministre de la Fonction publique et de celui en charge du Numérique, a adressé un message fort à la jeunesse et à l’écosystème technologique national. Il a réaffirmé que la modernisation de l’État ne se ferait pas sans ses talents locaux.
Organisé par le ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme du Service Public, ce hackathon dédié à l’administration publique vise un objectif clair : mobiliser l’intelligence collective des universités et des startups pour fluidifier le service rendu aux citoyens.
« Le service public est le bien qui nous appartient à tous... il est l’émanation de ce qui nous unit, c’est-à-dire la nation », a rappelé le Premier ministre. Pour lui, une « administration qui ne se modernise pas devient un frein au développement ».
Durant cette finale, les projets présentés ont balayé des thématiques prioritaires pour le gouvernement : sur l’agriculture, le contrôle de la distribution des intrants agricoles. Au niveau de l’environnement, il y a la gestion des déchets et fabrication de pavés artificiels. Du coté sécurité et identité, on note la mise en place de l'identité numérique, usage des « bodycams » pour les forces de l'ordre et sécurisation des frontières, mais également la santé avec la digitalisation du dossier patient.
Face à ces innovations, Ousmane Sonko a insisté sur l'urgence de l'opérationnalisation : « Entre les balbutiements de la conception et la possibilité d’opérer à l’échelle nationale, quel temps nous faudrait-il ? », a-t-il interrogé, citant notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse à venir comme un défi logistique et sécuritaire immédiat.
