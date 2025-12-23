Gov’athon 2025 : Ousmane Sonko met les startups et étudiants au cœur de la modernisation de l’État

Le Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) a accueilli, ce mardi, la grande finale du Gov’athon 2025, placée sous le signe de l’innovation et de la transformation numérique de l’administration publique. Présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, la cérémonie a mis en lumière le talent des startups et des étudiants sénégalais engagés à concevoir l’administration de demain.



En clôturant cet événement, le chef du gouvernement, entouré du ministre de la Fonction publique et de celui en charge du Numérique, a adressé un message fort à la jeunesse et à l’écosystème technologique national. Il a réaffirmé que la modernisation de l’État ne se ferait pas sans ses talents locaux.



​Organisé par le ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme du Service Public, ce hackathon dédié à l’administration publique vise un objectif clair : mobiliser l’intelligence collective des universités et des startups pour fluidifier le service rendu aux citoyens.



​« Le service public est le bien qui nous appartient à tous... il est l’émanation de ce qui nous unit, c’est-à-dire la nation », a rappelé le Premier ministre. Pour lui, une « administration qui ne se modernise pas devient un frein au développement ».



​Durant cette finale, les projets présentés ont balayé des thématiques prioritaires pour le gouvernement : sur l’agriculture, le contrôle de la distribution des intrants agricoles. Au niveau de l’environnement, il y a la gestion des déchets et fabrication de pavés artificiels. Du coté sécurité et identité, on note la mise en place de l'identité numérique, usage des « bodycams » pour les forces de l'ordre et sécurisation des frontières, mais également la santé avec la digitalisation du dossier patient.



​Face à ces innovations, Ousmane Sonko a insisté sur l'urgence de l'opérationnalisation : « Entre les balbutiements de la conception et la possibilité d’opérer à l’échelle nationale, quel temps nous faudrait-il ? », a-t-il interrogé, citant notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse à venir comme un défi logistique et sécuritaire immédiat.

