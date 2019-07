Affaire Pétro-Tim: le Colonel Kébé convoqué à la Section de recherches

L’ancien chargé de la défense du parti de l’opposant sénégalais Idrissa Seck, Rewmi, le Colonel l’armée de l’air à la retraite, Abdourahim Kébé, a été convoqué à la Section de recherches par le Commandant Mbengue, dans le cadre de l’affaire Pétro-Tim.



Le quotidien « L’As », a fait un lien entre cette convocation et la participation du Colonel à la manifestation de la plateforme citoyenne « Aar Li Nu Book » (préserver nos biens communs, en wolof). Au lendemain de la présidentielle du 24 février dernier, Abdourahim Kébé avait été arrêté pour avoir posté un message sur Facebook appelant à la révolte. Il a été relaxé par la suite et placé sous contrôle judiciaire.



Dans ce poste, le Colonel Kébé avait écrit : « Sénégalais debout ! Une posture énergique du peuple s’impose. Face à ce qui apparait comme un hold-up électoral que veulent imposer les valets de Macron, une seule attitude, la révolte populaire ».



Il y ajoute : « Nous ferons comprendre à la France que le Sénégal n’est pas un pays banania, et au pouvoir que la confiscation de la volonté populaire du pays ne sera pas acceptée ».