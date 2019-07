Affaire Pétrotim: A sa sortie d’audition, Mamadou Lamine Diallo, insiste sur la convocation de Aly Ngouille Ndiaye

A sa sortie d’audition devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic), dans le cadre de l’affaire Pétrotim et Aliou Sall, frère du chef de l’Etat accusé de corruption, le député Mamadou Lamine Diallo, a insisté sur la convocation de Aly Ngouille Ndiaye, auparavant, ministre de l’Energie.



« Dans cette affaire, il y a une violation de la loi pétrolière sénégalaise par les autorités gouvernementales, en particulier le président Macky Sall qui a signé le décret affectant les deux blocs à Pétrotim, qui, manifestement n’avait pas les capacités financières et techniques », a dit le député.



Selon Mamadou Lamine Diallo, le fait que les enquêteurs aient convoqué un député hors session, ouvre la voie à la possibilité d’entendre l’actuel ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, « qui est à la base de ce faux ».



Le leader du mouvement Tekki a suggéré aux enquêteurs d’aller plus loin, en demandant au président de la République, Macky Sall, de témoigner. Même s’il a déféré à la convocation, M. Diallo n’a aucun espoir que cette enquête aura des résultats probants.