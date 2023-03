Affaire Prodac : Me Moussa Diop invite Sonko à aller "répondre à la justice" dans le "calme"

Me Moussa Diop, candidat déclaré pour la présidentielle de 2024, s'est prononcé sur le procès en diffamation qui oppose le leader de Pastef au ministre Mame Mbaye Niang. Il a demandé à l’accusé, Ousmane Sonko, d’aller répondre à la justice, mais dans "le calme". Le leader de la coalition ‘’AND GOR YI JOTNA’’ a estimé que "quand on a des problèmes avec l’Etat, il n’y a pas besoin d’envahir toutes les rues".



« Quand on nous appelle en justice pour des intérêts privés, personnel, on n'a pas le droit de dire, je n'y vais pas. On doit aller comparaître. Nous ne sommes pas encore des autorités. Nous n'avons pas d'humidité juridictionnelle surtout pour des affaires privées. Nous sommes dans une république où il y a des normes, on doit aller en justice. On te dit apporter les preuves parce que tu nous taxes de sorcier, si cela est vrai. Il n'est pas la peine de s'agripper derrière, de faire sortir les enfants pour une affaire privée, ou manipuler les jeunes qui sont dans le désarroi pour y aller. Ce n'est pas la peine », tonne Me Moussa Diop.