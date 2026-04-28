Sénégal : Pape Malick Ndour annonce qu’il ira en prison «la tête haute» et avec «la paix de la conscience»

Ancien ministre sénégalais de la Jeunesse, Pape Malick Ndour sera incarcéré, après une décision de la Cour suprême, qui a confirmé ce mardi 28 avril le placement sous mandat de dépôt qu’un juge lui avait décerné. En réaction, sur ses réseaux sociaux, le prévenu a annoncé qu’il ira en prison «la tête haute» et avec la «paix de la conscience», avant de clamer son innocence.



«Si mes lâches adversaires veulent que j’aille en prison, je le ferai la tête haute, avec la dignité qu’ils n’auront jamais. Je n’ai commis aucun crime (…) Un homme injustement privé de liberté conserve toujours une chose que ses accusateurs n’auront jamais : la paix de la conscience», a écrit Pape Malick Ndour.



Pour rappel, l’ancien ministre sera incarcéré dans le cadre de l’affaire dite du Prodac (Programme des domaines agricoles). Dans ce projet dont il était le coordonnateur, la justice lui reproche des faits présumés «d’association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux». Cependant, il a toujours nié les faits et dénoncé un «acharnement» judiciaire et politique.