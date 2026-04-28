Farba Ngom libéré par la Cour suprême : le tournant de l’affaire

Coup de théâtre dans l’actualité judiciaire sénégalaise. La Cour suprême a tranché, ce mardi, dans le dossier Farba Ngom, député-maire des Agnam : selon les premières informations recueillies auprès de ses conseils, la haute juridiction a annulé les actes qui fondaient les poursuites ayant maintenu l’homme politique dans une longue bataille judiciaire. La décision ouvre ainsi la voie à sa libération immédiate, après un an, deux mois et un jour de détention préventive, soit 425 jours passés derrière les barreaux depuis son placement en détention le 27 février 2025.



L’arrêt rendu par la Cour suprême marque un tournant majeur dans une affaire qui, depuis plusieurs mois, cristallisait l’attention de l’opinion publique, du monde politique et des observateurs de la justice. Farba Ngom était poursuivi dans une procédure liée à des soupçons de blanchiment de capitaux et d’autres infractions financières présumées, sur la base d’investigations attribuées à la Cellule nationale de traitement des informations financières, autour de transactions évaluées à 125 milliards de francs CFA. Jusqu’à cette décision, la défense contestait vigoureusement la régularité de la procédure et plaidait pour la remise en liberté de son client.



Une décision qui change tout



En cassant la décision précédemment contestée, la Cour suprême a, d’après la défense, levé le principal obstacle juridique qui empêchait l’élargissement de Farba Ngom. Le parquet général près la Cour d’appel de Dakar avait formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Chambre d’accusation financière confirmant sa mise en liberté provisoire, ce qui avait eu pour effet de suspendre son élargissement. L’arrêt de ce mardi vient donc mettre fin à ce blocage procédural.



Cette issue constitue une victoire judiciaire importante pour les avocats de l’élu des Agnam. Elle intervient après une succession de décisions, recours et débats procéduraux qui avaient prolongé l’incertitude autour de son sort. Pour ses conseils, la haute juridiction a rétabli le droit en sanctionnant une procédure qu’ils considéraient comme juridiquement fragile.



« La Cour suprême a fait preuve de rigueur en annulant toutes les charges. Il n’y a plus de débat possible, la libération est effective et immédiate », a confié Me Baboucar Cissé, joint par PreessAfrik juste après le délibéré.



Quatorze mois d’incertitude judiciaire



La durée de la détention donne à cette décision une portée particulière. Incarcéré depuis le 27 février 2025, Farba Ngom aura passé plus de quatorze mois en détention préventive avant cette issue devant la Cour suprême. Cette période a été marquée par des rebondissements successifs, notamment des demandes de mise en liberté provisoire, des recours du parquet et des débats autour des garanties proposées par la défense.



Au-delà du cas individuel, l’affaire a nourri un débat plus large sur la célérité de la justice, l’usage de la détention préventive dans les dossiers financiers sensibles et l’équilibre entre l’exigence de redevabilité publique et la protection des droits fondamentaux des personnes poursuivies. Dans un État de droit, la présomption d’innocence demeure un principe cardinal : elle impose de distinguer les soupçons, les poursuites et les faits judiciairement établis.



La défense parle d’une « victoire de la justice »



Du côté de la défense, le soulagement est manifeste. L’avocat de Farba Ngom salue une décision qu’ils présentent comme l’aboutissement d’un combat juridique mené sur le terrain du droit, loin des passions politiques. Selon eux, l’arrêt de la Cour suprême ne laisse plus de place à une opposition à la remise en liberté de leur client.



Cette lecture devra naturellement être confrontée aux termes exacts de la décision écrite, dont la motivation complète permettra de préciser la portée juridique de l’arrêt. Mais, à ce stade, l’effet immédiat annoncé est clair : Farba Ngom doit recouvrer la liberté, sauf élément nouveau ou procédure distincte non encore portée à la connaissance du public.



Une audience suivie de près, avec le cas Pape Malick Ndour



La journée judiciaire était également attendue pour un autre dossier politique sensible : celui de Pape Malick Ndour, ancien ministre et responsable de l’Alliance pour la République, impliqué dans l’affaire dite du PRODAC. Son dossier était lui aussi inscrit au rôle de la Cour suprême ce mardi. La haute juridiction a confirmé le mandat de dépôt le concernant, mettant fin au régime de contrôle judiciaire dont il bénéficiait jusque-là.



Le contraste entre les deux situations illustre la densité de cette audience spéciale et son poids politique. D’un côté, Farba Ngom obtient une décision susceptible de clore, ou à tout le moins de bouleverser profondément, le volet judiciaire qui le maintenait en détention. De l’autre, Pape Malick Ndour voit son horizon judiciaire se durcir dans le dossier PRODAC, où les accusations portent notamment sur des irrégularités financières présumées.



Un tournant politique et judiciaire



La décision concernant Farba Ngom devrait avoir des répercussions immédiates sur la scène politique. Figure connue de l’APR et maire des Agnam, l’intéressé était devenu l’un des symboles des dossiers financiers ouverts contre des responsables de l’ancien régime. Sa remise en liberté, après plus d’un an de détention préventive, sera inévitablement interprétée à travers une double grille de lecture : judiciaire, d’abord, parce qu’elle découle d’un arrêt de la plus haute juridiction du pays ; politique, ensuite, parce qu’elle intervient dans un climat national marqué par de fortes tensions autour de la reddition des comptes.



Pour l’heure, la priorité est à l’exécution de la décision. Si les informations communiquées par la défense se confirment dans les termes de l’arrêt, Farba Ngom devrait quitter la détention dans les plus brefs délais. Après des mois d’incertitude, l’affaire connaît ainsi un rebondissement majeur, appelé à relancer les débats sur la conduite des procédures financières, le contrôle juridictionnel des actes d’enquête et la place de la liberté individuelle dans les dossiers à forte résonance publique.

