Affaire "Ramz Yago" et "Rox" à Guédiawaye : les deux parties retirent leurs plaintes après une confrontation

Ramatoulaye Diaw, dite « Ramz Yago », a été arrêtée mercredi 09 septembre 2026 par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), à la suite d’une plainte de Rokhaya Fall, dite « Rox », sous le coup de deux mandats de dépôt. Après sa deuxième garde à vue, consécutive à une plainte de « Ramz Yago », Rokhaya Fall avait à son tour porté plainte contre cette dernière, l’accusant d’avoir réalisé une vidéo dans laquelle elle insultait sa défunte mère.



D’après Libération, Rokhaya Fall a été extraite de prison puis confrontée à Ramatoulaye Diaw hier, jeudi 10 septembre 2026. « Ramz Yago » a reconnu avoir insulté la défunte maman de « Rox ». Cependant, elle a nié avoir réalisé la vidéo en cause dans les alentours immédiats du cimetière de Yoff, où repose la défunte. La confrontation s’est déroulée en présence de l’avocat de « Rox », Me Taha Cissé, mais sans le conseil de Ramatoulaye Diaw, qui a décidé de s’excuser.



À la suite de cette confrontation, les deux parties ont retiré leurs plaintes respectives. Malgré cela, « Rox » a été réintégrée en cellule, tandis que « Ramz Yago » sera déférée au parquet de Pikine-Guédiawaye, ce vendredi 11 septembre 2026, dans la suite des investigations judiciaires.