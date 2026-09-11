Dakar : limogé de la SOGEPA, Elimane Pouye salue Diomaye pour "l'estime, la confiance et le soutien"

Son départ n'a surpris personne dans les cercles politiques. Jeudi 10 septembre, Elimane Pouye, proche d'Ousmane Sonko, a été démis de ses fonctions de Directeur Général de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'Etat (SOGEPA), en Conseil des ministres. Un limogeage qui s'inscrit dans une série de départs de responsables issus du Pastef (majorité parlementaire), en «désaccord profond» avec la gouvernance du Sénégal.



Moins de 24h après son limogeage, sur ses réseaux sociaux, l'ex-Directeur a tenu à remercier le Président de la République pour "l'estime, la confiance et le soutien", soulignant que Diomaye Faye "avait eu l'amabilité, en mai 2024, de (lui) donner l'opportunité de servir" son pays "à ce haut niveau de responsabilités".



Revenant sur son bilan à la tête de la structure étatique, le désormais ex-patron de la SOGEPA revendique un travail fait avec abnégation : "Je me suis attelé à la tâche avec beaucoup d'engagement pour des résultats que chacun pourra apprécier."



Un départ qui ne pouvait se faire sans un mot fort pour son mentor politique. "Ma profonde gratitude à monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, Premier ministre au moment de ma nomination. Sa constante sollicitude à mon égard, sa bienveillance, son amitié ainsi que sa fraternité auront été décisives dans mes actions", a-t-il affirmé.