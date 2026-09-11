Medina : une femme interpelée pour vols avec effraction et usage de fausses clés

Le commissariat de la Médina (Dakar) a interpelé, mercredi 09 septembre, la dénommée Fatoumata Bineta Ba, âgée de 30 ans. Selon un communiqué de la police, elle est suspectée de vols multiples avec effraction et usage de fausses clés, suite à une plainte de B.D.Ndiaye.



La plaignante avait constaté, entre janvier, juillet et septembre de cette année, plusieurs intrusions dans son appartement et la disparition de bijoux en or, de perruques, de 80 000 francs CFA, de parfums, de deux sacs à main ainsi que d’un tissu de type « Diez ».



Face à la récurrence des vols, la victime a sollicité du bailleur la vérification des images des caméras de surveillance installées au domicile. L’exploitation des images a permis d’identifier l’auteure présumée des vols, une dame vêtue d’une burqa de couleur grise et portant également un masque sur le visage. Les enquêteurs ont également constaté que les faits étaient commis selon un même mode opératoire : la suspecte utilisait des clés pour ouvrir les portes de la maison et de l’appartement. Le traçage de son itinéraire a permis aux enquêteurs d’obtenir une séquence où elle enlevait son masque et son voile.



L’examen a montré qu’il s’agissait de Fatoumata Bineta Ba, une connaissance de la plaignante, domiciliée à Keur Massar (banlieue de Dakar). Elle a été identifiée puis interpellée et conduite au commissariat de la Médina avant d’être transportée au quartier El Hadji Pathé.



Entendue, la suspecte, qui se dit agent commercial, a reconnu sans ambiguïté avoir commis les vols. "Elle a expliqué avoir profité d’un moment d'inattention de la victime pour dupliquer les clés de son appartement et ainsi s'immiscer chez elle à loisir", précise la police.