Mbour : un célèbre chef religieux poursuivi en justice pour maltraitance et violences sur son épouse

C’est une histoire qui défraie la chronique à Mbour, à 80 km au sud de Dakar. Selon L’Observateur, le marabout C.T. Aidara, célèbre chef religieux, est trainé au palais de justice par sa femme M. Thiam. Cette dernière l’accuse de maltraitance, de coups et blessures volontaires et de séquestration de leur enfant de cinq (05) ans.



L’origine d’un procès



L’affaire a débuté en mars 2026, le jour de la fête de Korité. A la barre, jeudi 10 septembre, M. Thiam a expliqué qu’au moment de se rendre à la boutique pour acheter de quoi nourrir son enfant de cinq (05) ans en pleurs, son mari se serait emparé de la clé de leur appartement pour lui interdire de sortir. Excédée et ne pouvant plus supporter les agissements de son mari, qu’elle décrit comme un homme violent, elle décide de repliquer. Une violente altercation éclate entre les deux conjoints. Alertés par les cris, les voisins sont intervenus pour les séparer, afin «d’éviter le pire».



Lors de son intervention à la barre, le marabout a catégoriquement rejeté les accusations portées par son épouse. «Il dit n’avoir jamais levé la main sur elle», toujours selon les précisions de L’Observateur. C.T. Aidara a même accusé sa femme d’être une «manipulatrice» qui fréquenterait des endroits malsains de la Petite-Côte. Ce qui expliquerait son refus de la laisser partir avec leur enfant de cinq (05) ans.



Au terme des débats, le procureur a demandé l’application de la loi, alors que le délibéré de cette affaire a été fixé au jeudi 24 septembre.