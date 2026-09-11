Kaolack : après une banale dispute, une femme verse de l’huile chaude sur sa coépouse

Âgée de 29 ans, Ndoumbé T., mariée et mère de six enfants, par ailleurs ménagère demeurant à Daga Youdoum (Kaolack), est dans de beaux draps après avoir versé de l’huile chaude sur sa coépouse, A. Lo.



Selon Libération, la victime se trouve actuellement en soins intensifs. Les faits seraient survenus à la suite d’une banale dispute entre les deux femmes.



La mise en cause, qui a un bébé de neuf mois, s’est présentée avec son enfant à la brigade territoriale de Kaolack, où elle est actuellement en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.