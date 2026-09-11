Kaolack : après une banale dispute, une femme verse de l’huile chaude sur sa coépouse

Âgée de 29 ans, Ndoumbé T., mariée et mère de six enfants, par ailleurs ménagère demeurant à Daga Youdoum (Kaolack), est dans de beaux draps après avoir versé de l’huile chaude sur sa coépouse, A. Lo.
Selon Libération, la victime se trouve actuellement en soins intensifs. Les faits seraient survenus à la suite d’une banale dispute entre les deux femmes.
La mise en cause, qui a un bébé de neuf mois, s’est présentée avec son enfant à la brigade territoriale de Kaolack, où elle est actuellement en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.
Selon Libération, la victime se trouve actuellement en soins intensifs. Les faits seraient survenus à la suite d’une banale dispute entre les deux femmes.
La mise en cause, qui a un bébé de neuf mois, s’est présentée avec son enfant à la brigade territoriale de Kaolack, où elle est actuellement en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.
Autres articles
-
🔴EN DIRECT : Le Sénégal face au PTSD : quand la faim s'invite dans les marmites et que Diomaye ...
-
Mbour : un célèbre chef religieux poursuivi en justice pour maltraitance et violences sur son épouse
-
Jean Michel Sène n'est plus le DG de l’ASER : Toutes les nominations en Conseil des ministres
-
Sambou Biagui, Ngouda Mboup et Elimane Pouye remplacés
-
Sokhna Maï Mbacké nommée Directrice du Fonds national de Crédit pour les Femmes