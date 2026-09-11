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Nouakchott : un avion privé transportant l’AS Douanes sort de la piste sans faire de blessés



Nouakchott : un avion privé transportant l’AS Douanes sort de la piste sans faire de blessés
Selon Info Plus, site mauritanien d’informations, un avion privé devant transporter l’équipe de football de l’AS Douanes vers Conakry est sorti de la piste, jeudi 10 septembre, à l’aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy.

D’après les informations disponibles, il s’agirait d’un aéronef de la compagnie TRANSAIR. L’appareil aurait atterri au milieu de la piste avant de dévier légèrement de sa trajectoire. Aucun passager n’a été blessé, alors que l’’équipe devait rejoindre la capitale guinéenne pour affronter le Hafia FC en match retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine.

L’avion avait été affrété par la Fédération mauritanienne de football après des difficultés dans l’organisation du déplacement de l’équipe.  
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Dia Koussa

Vendredi 11 Septembre 2026 - 12:21


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