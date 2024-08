Affaire Sidy Diop : le sort du chanteur entre les mains du Tribunal, délibéré attendu en cours d’audience

L’artiste Sidy Diop est accusé de « conduite sans permis, l'usage présumé de faux documents, et l'absence d'assurance valide. » Attrait à la barre du tribunal de Dakar ce lundi, il a été lourdement chargé par le procureur.



En effet, le chanteur qui a été interrogé par le juge a affirmé posséder une assurance valable jusqu’en 2025. Une justification que Mme le procureur a balayé d’une main. À en croire cette dernière, les faits sont graves.



« Vous aviez affirmé disposer d'une assurance, mais celle-ci était expirée au moment de l'enquête », a-t-elle déclaré. Sidy Diop a tenté de se défendre en expliquant que « le propriétaire de la voiture avait commis une erreur en fournissant une assurance périmée, mais qu'une nouvelle assurance valide jusqu'en 2025 avait été déposée au commissariat. »



Face à cette justification, Mme le procureur a remis en question la validité de ce document : « Une assurance ne peut excéder 12 mois. L’assurance que vous avez fournie dépasse cette durée, ce qui indique une probable falsification », a-t-elle précisé.



Elle a également questionné Sidy Diop sur la possession d'un passavant, document nécessaire pour le transit et le paiement des droits de douane et pour traverser les frontières en toute légalité. L’artiste a répondu par la négative.



En réaction aux manquements constatés, la représente du ministère public a durci le ton : « Votre cas est grave. Vous conduisez sans permis, sans assurance valide, et sans passavant. La douane est déjà sur vos traces », a-t-elle averti.



Elle a ajouté que c’est par pure humanité que l’affaire a été portée en flagrant délit. « En tant que personnalité publique, vous devez donner le bon exemple. La grandeur n’existe pas ici, et le feeling n’a pas sa place », a-t-elle insisté.



Dans ses réquisitions, Mme la procureure a demandé à ce que le délit de conduite sans permis et d'assurance soit retenu contre Sidy Diop. Toutefois, elle a proposé d'écarter l'accusation de faux documents en raison du doute.



Pour la peine, elle a laissé au juge le soin de trancher, soulignant que « la sagesse de ce dernier guiderait la décision finale. »



Le délibéré sera rendu en cours d'audience.