Affaire Softcare : démarrage des travaux d’investigation de la mission conjointe

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP) a annoncé que la mission conjointe d'enquête dans l'affaire relative à l'inspection de l'entreprise Softcare par l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) est en cours, conformément à son engagement, indique un communiqué.



L'enquête sur cette affaire a débuté le 19 décembre 2025 avec l'intervention de l'Inspection interne du MSHP. Parallèlement, la procédure de la mission conjointe a été engagée.



Selon le document, cette mission conjointe, composée d'experts du MSHP, du ministère chargé du Commerce et d'un député représentant l'Assemblée nationale, a entamé ses travaux d'investigation le mercredi 7 janvier 2026.



Le MSHP réitère son engagement à revenir vers le public avec des informations précises, vérifiées et conformes à la réalité, dès que la mission aura déposé son rapport.



Le ministère de la Santé invite l'ensemble des populations à garder leur sérénité et réaffirme son attachement à la sécurité sanitaire ainsi qu'au respect de la réglementation en vigueur, conclut le communiqué.