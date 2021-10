Affaire Sonko-Adji Sarr : Dr Cheikh Tidiane Dièye ne croit pas qu'il y aura une commission d'enquête comme annoncé par le gouvernement

Le Dr Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur de la Plateforme Avenir Sénégal Bignou Beug et membre de la coalition Yewwi Askan Wi estime qu'il n'y aura pas de commission d'enquête sur les violences survenues en mars dernier dans l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr comme annoncé par le gouvernement sénégalais.



« Pour nous, ces événements ne seraient jamais oubliés. Pas plus tard que cette semaine, nous (M2D) avons organisé une rencontre au cours de laquelle nous sommes revenus sur cette question. Nous avons fait notre memorendum du M2D, un mois et demi après celui du gouvernement. Nous avions aussi dit que nous ne croyions pas à la commission d'enquête annoncée par le gouvernement, car nous savions que c'était de la poudre aux yeux», a déclaré Dr Dièye sur la RFM.



Il a fait savoir que leur memorendum, celui du M2D, a été traduit en anglais et envoyé à une cinquantaine de mission diplomatiques installées au Sénégal. Et ce n'est pas tout. Ce memorendum, dit-il sera envoyé partout dans le monde. Dr Dièye a soutenu que ces mêmes chancelleries ont été saisies par le gouvernement qui leur a donné un memorendum accusant l'opposition d'être à l'origine des 13 morts lors des violentes manifestations.



Interrogé sur leur attente par rapport à cette commission annoncée par le gouvernement, Dr Dièye de dire qu'il n'y aura pas de commission. Mais dans le M2D, ils ont une commission chargée des affaires judiciaires qui continue son travail. « Nous sommes en train de travailler à documenter tous les cas, et nous saisirons par voix de plainte à l'international et au niveau national pour que cette affaire ait un traitement judiciaire".