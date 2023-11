Affaire Sonko-État du Sénégal : le collectif des cadres de la Casamance sollicite la clémence du président Macky Sall

« Excellence, M. le président de la République, le collectif des cadres casamançais vous lance un appel pour écrire un nouveau chapitre de la démocratie sénégalaise. La grandeur d’un homme d’Etat se trouve aussi dans la grandeur d’âme », lance le collectif.



Les cadres casamançais, par la voix de Pierre Goudiaby Atepa président dudit collectif, rappellent à Macky Sall qu’Ousmane Sonko n’est pas son ennemi, mais plutôt son frère. « L’élection présidentielle du 25 février 2024, qui demeure une étape importante de la vie de notre nation, appelle un jeu démocratique inclusif. Pour être parfaite, cette destinée unique implique une symphonie qui associe Ousmane Sonko dont l’état de santé actuel en détention nous préoccupe très vivement. Aussi, le collectif appelle à sa mise en libération immédiate ainsi qu’à celle des autres détenus pour apaiser le climat social. Ousmane Sonko est certes un adversaire, mais il reste et demeure votre frère et non votre ennemie », souligne Atépa.