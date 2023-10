Affaire Sonko: "Juan Branco diffuse une note confidentielle mais c’est Amadou Ba et Fatima Kane qui sont emprisonnés", s'étonne Bocoum

Le débat et les arrestations s'intensifient autour de la diffusion d'une note administrative confidentielle sur l’état de santé du leader de Pastef Ousmane Sonko, entraînant l’arrestation d'Amadou Ba et de Fatima Cnabou Kane, accusés d'avoir partagé ledit document.



Dans une notre transmise à PressAfrik ce lundi 30 octobre, Thierno Bocoum, Président AGIR a dénoncé « cet injustice du gouvernement qui a arrêté des personnes innocentes ».



« C’est Juan Branco qui diffuse une note administrative confidentielle mais c’est Amadou Ba, Fatima Cnabou Kane qui sont emprisonnés pour avoir partagé ledit document. Ce même Juan a bénéficié d’un billet d’avion gratuit de l’Etat sénégalais pour rentrer tranquillement chez lui au moment où nos concitoyens payent pour ses propres turpitudes », lit-on dans le document.



Selon M. Bocoum, « le régime actuel est en train de soulever des parallèles troublants avec des périodes historiques marquées par la colonisation et l'esclavage ». Ainsi, il a exigé leur "libération immédiate".