Affaire Sonko-MMN : les raisons du désistement du juge Pape Mohammed Diop

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussées le président de la première Chambre correctionnelle de Dakar Pape Mohamed Diop à se dessaisir de l'affaire Prodac. Celui-ci devait le 30 mars 2023 jugé présidé la quatrième audience opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, n'a pas siégé hier jeudi. Selon les informations de « L'Observateur », il s'est dessaisi du dossier, à cause des incidents survenus lors du dernier renvoi, le 16 mars 2023.



À en croire le journal, « les propos injurieux à l'encontre du juge M. Diop », ainsi que le fait que « les avocats de la défense aient traité la Justice d'être le bras armé de l'Etat », constituent les raisons qui ont poussées Pape Mohamed Diop à se dessaisir de l’affaire.



Lors de l’audience du 16 février, Me Ousseynou Fall avait tenu ces propos malgré les nombreux rappels à l’ordre du juge. Ce dernier a fini par demandé au greffier de noter ses déclarations sur le plumitif d'audience.



Après, le magistrat a porté plainte contre l'avocat devant le Barreau, ce qui a aboutit à la suspension de Me Fall. Suite à cela, décision, le juge Pape Mohamed Diop s'est dessaisi du dossier pour plus d'impartialité dans le jugement. C'est dans ce contexte qu’il a été remplacé par son collègue Mamadou Yakham Keita qui a finalement jugé l'affaire.



De son côté, Me Fall, avocat d’Ousmane Sonko est venue au tribunal hier jeudi pour assister au procès, il n’a pas pu plaidé malgré qu’il tentait de prendre la parole.