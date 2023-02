Affaire Sweet Beauté: Ousmane Sonko à la barre le 9 février

Il y a du nouveau dans l’affaire Sweet Beauty qui oppose Adji Sarr à Ousmane Sonko. Les avocats du leader de Pastef, avaient introduit un appel pour attaquer l’ordonnance de renvoi et de mise en accusation du Doyen des juges, Oumar Maham Diallo, devant la Chambre d’accusation. Selon le journal Libération, cette dernière va statuer sur la requête des conseils de l'opposant sénégalais le jeudi 9 février 2023.



Le Doyen des juges, Oumar Maham Diallo a renvoyé Ousmane Sonko, et la propriétaire du salon Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, devant les Chambres criminelles, le 17 janvier dernier. Ils sont respectivement poursuivis pour viol, menaces de mort et pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol.