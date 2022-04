Affaire Sweet Beauty: Un journaliste de 7tv déféré au parquet ce vendredi après une altercation avec un gendarme

Pape Malick Ndiaye, le journaliste de la 7tv a été hier-jeudi, au tribunal de Dakar dans l'exercice de ses fonctions. Il a eu une altercation avec un gendarme alors qu'il couvrait la confrontation des témoins de l'affaire Sweet Beauty.



"Ce jeudi 14 avril, le journaliste de la 7 TV, Pape Malick Thiam, animé par le désir d’en savoir plus sur les auditions au tribunal relatives à l'affaire dite "Sweet Beauty’’, a eu un malentendu avec un gendarme", a fait savoir son confrère de la 7tv, Mamadou Awa Ndiaye.



Son arrestation intervient suite" à d'échanges de propos avec l'agent" C'est ainsi que le professionnel de média a été arrêté et "conduit à la brigade de gendarmerie de Thiong où il y est détenu depuis 13h00." Comme l'indique son confrère Mamadou Ndiaye, Pape Malick Ndiaye sera déféré ce vendredi au parquet pour le "délit d'outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions".



Le journaliste Pape Malick Thiam dit avoir été "battu et "maltraité" pendant trois tours d’horloge par des éléments de la Gendarmerie.