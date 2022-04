Affaire Sweet Beauty : après l’enregistrement audio, un document écrit épingle Mamour Diallo

Selon plusieurs sources concordantes, l'authenticité de l'enregistrement mettant en scène Adji Sarr et Ousmane Sonko n'est plus à discuter. C'est la même conviction du côté des avocats d'Ousmane Sonko, le maire de Ziguinchor et leader de Pastef, inculpé sous le régime du contrôle judiciaire pour viol présumé après une plainte de Adji Sarr.



Sous le sceau de l'anonymat, un avocat, membre du collectif renseigne qu'ils travaillent sur la suite à donner à cette affaire «d'autant que l'authenticité de l'enregistrement est prouvée ». C'est bien Adji Sarr qui a, pour on ne sait quelle raison, enregistré Mamour Diallo, alors que ce dernier était venu lui rendre visite, avant d'envoyer l'audio à un de ses proches.



Pour le moment, la défense de Sonko refuse de révéler sa stratégie mais ce qui est sûr et certain est que Mamour Diallo se trouve dans son collimateur. Au-delà de cet enregistrement, les avocats du leader de Pastef détiennent, selon Libération, un écrit dans lequel, l'ancien directeur des Domaines, reconnaît avoir « conseillé » Adji Sarr alors que la procédure n'avait pas encore débuté.



Ces développements interviennent au moment où de nouvelles convocations sont attendues du côté du doyen des juges en charge de l'instruction de cette sulfureuse affaire.