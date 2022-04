Affaire Sweet Beauty: des convocations attendues cette semaine, l'enregistrement est authentique

Dans un enregistrement largement partagé week-end dernier une voix qui serait celle de Mamour Diallo, l'ancien directeur des Domaines, sermonne et conseille Adji Sarr, l'accusatrice d'Ousmane Sonko. Selon les informations de Libération, l'enregistrement est authentique. Mieux, il a été réalisé par Adji Sarr elle-même, lors d'une visite de l'ancien directeur des domaines, puis envoyé à un de ses proches. Manifestement, c'est de ce dernier qu'est partie la première fuite. Pour quelle raison? Mystère et boule de gomme, commentent nos confrères de Libération.



En attendant les réactions des différentes parties ou de leurs conseils, ce fait intervient alors qu'on s'achemine vers une semaine décisive dans le volet judiciaire du dossier. En effet, comme l'avait révélé Ousmane Sonko, ses conseils avaient proposé au doyen des juges, la date du 6 avril, pour une audition dans le fond. Mais jusqu'au moment où nous mettions sous presse, aucune convocation n'avait été adressée au leader de Pastef, d'après des sources du journal. Ces dernières précisent néanmoins que des convocations sont attendues cette semaine. Elles devraient concerner outre Ousmane Sonko, une masseuse qui travaillait avec Adji Sarr et Ahmeth Sidy Mbaye qui avait "transporté" la victime présumée le soir des faits.



Pour rappel, Ndèye Khady Ndiaye a déjà était entendue dans le fond du dossier ; tout comme son époux, auditionné comme témoin.