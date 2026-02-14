Ligue 1 : Lens écrase Paris FC et reprend la première place

Porté par un doublé de Wesley Saïd, le RC Lens n'a laissé aucune chance au Paris FC (5-0), ce samedi soir, et a récupéré la première place du classement au détriment du PSG.



Pendant que le PSG trébuche, que l'OM creuse encore, et en attendant de savoir si l'OL a la caisse pour enchaîner, Lens ne se prend pas la tête. Et la reprend. Chez le Paris FC, ce samedi soir, le Racing a montré pourquoi il était si haut et fort cette saison, en éteignant son adversaire (5-0), comme tant d'autres, et en reprenant les commandes du Championnat.



Avec le bizuth Nidal Celik à droite de l'axe à trois pour pallier les absences dans le secteur (Baidoo, Antonio, Aguilar, Gradit...), les hommes de Pierre Sage ont su bien gérer leurs temps faibles tout en étant d'abord réalistes en attaque rapide, grâce aux espaces offerts par le PFC. Mais à chaque fois sur mouvements collectifs minutieux.



Le premier : un décalage de Mamadou Sangaré, un centre de Matthieu Udol, une remise d'Odsonne Édouard et une finition de Wesley Saïd (24e). Le second : une préparation d'une dizaine de passes, un débordement et un centre en retrait de Saud Abdulhamid, et une nouvelle conclusion chirurgicale de Saïd (38e). « Deux très beaux buts », de l'avis du capitaine Adrien Thomasson au micro du diffuseur à la pause.



