Affaire Tabaski Ngom : les chauffeurs de Moustapha Diop auditionnés par la DIC

Les auditions se poursuivent dans le cadre de l'affaire Tabaski Ngom. Selon des informations, les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC) interrogent actuellement les deux chauffeurs de l’ancien ministre Moustapha Diop.Tabaski Ngom, ancienne Agent Comptable Particulier (ACP) à la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE), est toujours en garde à vue. Accusée d’avoir détourné plus de 700 millions de francs CFA des caisses de la CRSE, elle aurait finalement avoué les faits sous la pression des enquêteurs de la DIC.L’inspectrice du Trésor a révélé le stratagème qui lui a permis de retirer 766 740 000 FCFA des comptes de la BGFI et de la BCEAO. En poste depuis seulement le 15 avril 2024 à la CRSE, Tabaski a expliqué que, pour sortir cette somme, elle émettait des chèques à l’ordre de son principal complice, Mor Gueye, qu’elle a désigné sans détour, renseigne L’Observateur. Grande nouveauté dans ses déclarations, l’inspectrice du Trésor a avoué que, pour chaque retrait au nom de ses entreprises Sen Sétal et Webcom Sen, une commission a été versée.Tabaski, qui aurait tout dévoilé aux enquêteurs, a juré avoir remis une partie de l’argent à l’ancien ministre Moustapha Diop, devenu député de la 15e législature, pour sa campagne électorale lors des législatives anticipées de 2024.Elle a également reconnu que la somme totale du préjudice est de 766 774 000 FCFA, comme contenu dans la lettre-plainte déposée par Moustapha Niane, président de la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie.Flairant qu’elle allait être arrêtée, Tabaski Ngom avait, à son tour, porté plainte contre le ministre Moustapha Diop et son acolyte Mor Gueye à Mbour. Ce dernier, directeur général des entreprises Sen Sétal et Webcom Sen, a été finalement arrêté.Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, déjà sous le coup de graves accusations, est actuellement en garde à vue. Elle sera déférée au Parquet du Pôle judiciaire financier (PJF) cette semaine avec des charges potentielles de blanchiment de capitaux et escroquerie sur des fonds publics.