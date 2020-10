Affaire Terme Sud: l'ancien Cemga, Mansour Seck se prononce

Face à la presse mercredi dernier, Mansour Seck explique que l'actuel Chef d'Etat major général des armées n'a fait qu' appliquer la loi et le règlement et qu'il a trouvé le projet sur place.



Dans les colonnes du journal "Libération " de ce 15 octobre 2020, l'ancien Cemga a fait savoir qu'à Terme Sud, "des gens qui sont atteints par la limite d'âge n'ont pas voulu quitter leur logement de service et de fonction. C'est inadmissible. Il y a aucune armée sérieuse dans le monde où les chefs acceptent cela ? On accuse le chef d'état-major actuel mais, il a trouvé le projet sur place"



Il ajoute: "un chef de famille, c'est à lui de dire, dans mon travail, ma priorité c'est d'avoir un toit pour ma famille. J'ai entendu des hommes politiques critiquer le Cemga. Je ne suis pas un homme politique, je n'ai aucun parti politique mais je n'admettrais pas qu'on politise cette affaire ".