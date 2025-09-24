Affaire Wally Seck : ses avocats comptent réclamer la restitution de la caution de 210 millions de FCFA si...

Wally Seck est sorti libre du Pool judiciaire financier après son audition, ce mercredi. Le chanteur a recouvré la liberté après avoir cautionné la somme de 210 millions de FCFA.



Selon l'un de ses avocats, « Wally Seck est libre de tous ses mouvements. Il est innocent de toutes les accusations portées à son encontre. Par conséquent, nous allons demander la restitution du montant cautionné ».



L'avocat a tenu à clarifier la différence entre un cautionnement et un remboursement. Le cautionnement est une garantie versée lors de l'audition, qui est restituée si la personne est jugée innocente, tandis que le remboursement est une obligation pour la personne reconnue coupable. L'avocat a souligné que Wally Seck a nié les faits, car « revendre sa propre voiture n'est pas une infraction ».



De son côté, Délégué Amar, un proche du chanteur, a également donné son point de vue sur l'affaire. Il a confirmé que Wally Seck était poursuivi pour "la vente d'une voiture au fils de l'ancien président Macky Sall pour un montant de 210 millions de FCFA". Délégué Amar a rappelé que chaque individu est libre de vendre ses biens au prix qui lui convient et à la personne de son choix, sans se préoccuper de l'origine des fonds de l'acheteur.



