Affaire de cocktails Molotov : la conférence de presse du procureur reportée

Le procureur de la République, Abdou Karim Diop, qui devait faire face à la presse ce mardi, comme annoncé dans un communiqué vendredi dernier, a finalement reporté sa sortie médiatique.



« Je tiens à informer la presse nationale et internationale, que le point de presse initialement prévu pour demain mardi, (aujourd’hui) est reporté à une date ultérieure. En effet, dans l’affaire dite ‘’cocktails Molotov’’», peut-on lire dans un communiqué.



La même source de renseigner : « L'enquête en cours a révélé des éléments nouveaux. Une fois qu’elle sera bouclée, un autre face-à-face avec la presse sera programmé ».



Pour rappel, dans cette affaire, un premier suspect du nom de Ousmane Sanya Badji, présenté comme le cerveau de la bande, a été interpellé à Kounoune, localité située non loin de Rufisque.



Un autre mis en cause, âgé de 37 ans, et informaticien de son état, est actuellement recherché.