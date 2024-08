Affaire de détournement à la Caisse de Sécurité Sociale : deux nouvelles arrestations

L'enquête sur le détournement de 1,8 milliard de francs CFA à la Caisse de sécurité sociale (CSS) continue de révéler de nouveaux rebondissements. Après l'arrestation en juillet dernier de T. Bop, délégataire comptable à l'agence de Plateau, et de M. Sow, caissier à l'agence Wiltord de Colobane, deux nouvelles arrestations ont été effectuées par la Section de recherches (SR).



Selon le journal Libération, les derniers interpellés sont K. Fall, chef de l'agence Wiltord, et M. Mbodj, qui dirigeait celle du Plateau. Ces deux responsables ont été déférés au parquet, comme l'a rapporté le quotidien d'information.



Les deux premiers accusés, écroués depuis le mois dernier, font face à de lourdes accusations, incluant "l'association de malfaiteurs, le détournement de deniers publics, le blanchiment de capitaux, ainsi que la contrefaçon et l'usage de chèques contrefaits." Selon Libération, ces nouvelles arrestations montrent l'ampleur de cette affaire qui secoue la Caisse de sécurité sociale, impliquant plusieurs hauts responsables. L'enquête se poursuit pour élucider tous les aspects de cette affaire complexe.