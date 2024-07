Affaire de détournement à la Caisse de sécurité sociale : le mode opératoire révélé

Il y a du nouveau dans l’affaire du détournement de 1,8 milliard de francs CFA à la Caisse de sécurité sociale (CSS). Selon le journal Libération, les détournements, étalés sur plusieurs mois, ont été facilités par une faille au cœur du système de recouvrement de la CSS.



L'enquête révèle que les fonds ont été illicitement extraits du compte de la Caisse de sécurité sociale grâce à une série de chèques que les auteurs présumés ont eux-mêmes encaissés. Cette faille systémique a permis à T. Bop, délégataire comptable à l'agence de Plateau, et à M. Sow, caissier à l'agence Wiltord de Colobane, de mener à bien leur stratagème.



La Section de recherches, chargée de l'enquête, a déjà appréhendé ces deux cadres. Cependant, le quotidien annonce que d'autres révélations sont à venir et que cette affaire pourrait entraîner de nombreux dommages collatéraux, impactant potentiellement d'autres acteurs au sein de la CSS et au-delà.