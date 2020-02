Affaire de faux billets : le co-prévenu de Thione Seck, Alaye Djitteye, arrêté au Mali

Alaye Djitteye, arrêté en même temps que le leader de « Raam Daan », Thione Ballago Seck, dans l’affaire des faux billets dont le procès en appel est prévu le 23 mars prochain, est tombé à nouveau. Il a été arrêté au Mali, pour les mêmes faits.



Selon Libération qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, 27 février 2020, Djitteye, libéré par le tribunal de Dakar après l’annulation de la procédure dans l’affaire Thione Seck, est encore mêlée dans une rocambolesque affaire de faux billets. Selon des sources du journal, une perquisition perpétrée chez lui, a permis de saisir un montant global de 900 millions de F Cfa (en dollars et en euros) en toc ainsi que plusieurs chèques et machines aidant à la contrefaçon monétaire.



Les enquêteurs ont mis la main sur plusieurs cartes d’identité et des passeports attestant qu’Alaye Djitteye n’était qu’un de ses plusieurs noms d’emprunt. En vérité, il se nomme Derrick Mouma et est de nationalité camerounaise. Le journal indique que ses changements de noms, c’est pour échapper aux trois mandats d’arrêts lancés contre lui dans trois pays africains.