Affaire de faux médicaments : le président Macky Sall aux Pharmaciens le renforcement des peines contre les trafiquants

Le chef de l’Etat s’est exprimé sur l’affaire des faux médicaments de Touba Belel. Il a promis un renforcement des peines contre les vendeurs et trafiquants de faux médicament, l’amélioration du cadre juridique et réglementaire. Macky Sall a aussi donné des instructions pour lutter contre les marchés parallèles à Touba.



En effet, après la grâce accordée à Amadou Woury Diallo, l’Ordre des pharmaciens privés et le Syndicat des pharmaciens du Sénégal s’étaient révoltés contre cette décision. Pour arrondir les angles, le président de la République avait décidé de recevoir, en audience, ces deux entités.