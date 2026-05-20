Hôpital Abass Ndao de Dakar : comment «Mara miliadaire», sous mandat de dépôt, a essayé de s’évader

Incarcéré pour des faits présumés de viols et de pédophilie, le marabout Serigne Abdoulaye Faye, alias « Mara milliardaire », a tenté de s'évader, jeudi 14 mai, en s'enfuyant par une fenêtre des toilettes de l'hôpital Abass Ndao de Dakar, où il avait été admis pour des soins médicaux. C’est le journal L’Observateur qui donne l’information, dans son édition de ce jeudi.



Rattrapé peu après, le détenu est retourné à la prison de Rebeuss et fait désormais l'objet de poursuites pour tentative d'évasion, tandis qu'une enquête a été ouverte pour déterminer d'éventuelles complicités.



Comment «Mara milliadaire», sous mandat de dépôt, a essayé de s’évader



Toujours selon le journal, alors qu’il suivait des soins à l’hôpital Abass Ndao, le célèbre marabout a sollicité, à un moment donné, l’autorisation des gardes pénitentiaires pour aller se soulager dans les toilettes. Une fois à l’intérieur, «Mara milliardaire» aurait discrètement ouvert une fenêtre avant de se glisser dehors pour tenter de prendre la fuite. Pendant plusieurs minutes, les agents pénitentiaires, le croyant toujours à l’intérieur, patientaient sans se douter de sa manœuvre. C’est en ouvrant finalement la porte des toilettes qu’ils découvrent la disparition du détenu et la fenêtre grande ouverte.



Les agents pénitentiaires et des policiers ont entamé une chasse à l'homme, avant de le rattraper de justesse alors qu’il «essayait de se fondre dans la foule lorsqu’il a été repéré».



De retour à la Mac de Rebeuss, le marabout devra désormais répondre non seulement des chefs d'accusation initiaux - pédophilie, viols et actes contre nature sur mineur - mais aussi d'une nouvelle infraction : tentative d'évasion.



Pour rappel, placé sous mandat de dépôt depuis plusieurs semaines, «Mara milliardaire» bénéficiait d'une permission exceptionnelle pour des soins médicaux, permission qui a failli lui permettre de prendre la fuite.