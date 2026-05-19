32e Assemblée régionale Afrique de l'APF : le Sénégal prend la présidence du Bureau régional

La 32e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’est clôturée ce mardi 19 mai à Dakar.



À l’issue des échanges, la Région Afrique a réaffirmé son engagement en faveur de plusieurs axes prioritaires. Il s’agit d’abord d’une gouvernance stratégique africaine fondée sur un contrôle parlementaire renforcé. Ensuite, la Région Afrique plaide pour l’institutionnalisation d’une concertation interparlementaire africaine face aux mutations géopolitiques contemporaines.



Elle entend également renforcer la diplomatie parlementaire au service de la sécurité collective, de la paix, de la défense et du multilatéralisme. Elle soutient par ailleurs l’affirmation de la souveraineté africaine à travers l’intégration régionale et la résilience économique.



Enfin, elle appelle à une mobilisation accrue des Parlements africains en faveur de la stabilité internationale et de la protection des populations civiles affectées par les conflits.



Au titre de la diplomatie parlementaire, trois décisions majeures ont été adoptées. Premièrement, les participants ont décidé de poursuivre les concertations en vue de la mise en place d’un comité mixte interparlementaire consacré à la situation dans la région des Grands Lacs.



Deuxièmement, une mission de contact et d’information sera organisée en Guinée-Bissau sous la conduite de la Section sénégalaise. Troisièmement, la Section togolaise a été désignée pour conduire une mission de contact et d’information auprès des États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Conformément au nouveau Règlement adopté à Cotonou lors de la 31e Assemblée régionale, le premier Bureau de la Région Afrique est composé comme suit. Le Sénégal assure la présidence. Le Maroc occupe le poste de vice-président. Le Rwanda est désigné trésorier régional. Le Gabon est délégué régional. Enfin, trois délégués sous-régionaux ont été désignés : Djibouti, le Togo et la Tunisie.





La composition du premier Bureau de la Région Afrique



• Président : Sénégal ;



• Vice-Président : Maroc ;



• Trésorier régional : Rwanda ;



• Délégué régional : Gabon ;



• Délégué sous-régional 1 : Djibouti ;



• Délégué sous-régional 2 : Togo ;



• Délégué sous-régional 3 : Tunisie