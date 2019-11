Affaire de la cocaïne saisie au large de Dakar : deux « vacanciers » arrêtés

L’affaire de la drogue saisie en haute mer au large de Dakar par la Marine nationale, livre ses premiers secrets. Deux amis, Amadou M..., un Français d’origine sénégalaise, et Fayçal G.., un Français d’origine marocaine, qui se trouvaient dans une des embarcations interpellées, ont été arrêtés.



En effet, au cours de leur opération, la Marine sénégalaise qui travaillait main dans la main avec la Guardia civil espagnole, ont intercepté deux embarcations au large de Dakar, jeudi dernier. Peu avant d’arraisonner le navire dans lequel se trouvait la cocaïne, les forces spéciales ont immobilisé un bateau qui se trouvait dans le même secteur et qui avait à son bord ces deux (2) vacanciers.



Interrogés, les deux (2) mis en cause présumés, qui avaient quitté la Somone, le même jour avant de rallier la Voile d’or, jurent qu’ils se sont retrouvés à la mauvaise place au mauvais moment. Ils assurent qu’ils se sont perdus en mer avant que leur bateau tombe en panne.



Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, les forces spéciales croient, dur comme fer, qu’ils étaient de mèche avec les passagers de la première embarcation où se trouvait la drogue. L’enquête ouverte devrait permettre d’en savoir plus sur cette rocambolesque affaire.