Budget 2026 de l’Éducation nationale : plus de 990 milliards FCFA pour le secteur

Au titre de l’exercice 2026, le projet de budget du Ministère de l’Education nationale est arrêté à (990 750 780 275) FCFA en crédits de paiement contre (975 049 734 898) FCFA en 2025, soit une hausse de 15 701 045 377 FCFA, équivalant à 1,61 %. Les autorisations d’engagement (AE) sont évaluées à 1 136 658 075 167 FCFA.



Pour l’exercice 2026, les crédits alloués au Programme « Education préscolaire » s’élèvent à 11 335 321 205 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 10 335 321 205 FCFA en crédits de paiement (CP). Par nature économique de dépenses, ces différents crédits sont répartis comme suit : les dépenses de personnel s’élèvent à 6 387 507 656 FCFA en AE et en CP ; l’acquisition de biens et services est dotée de 104 023 749 FCFA en AE en CP.





Pour l’exercice 2026, les crédits octroyés au programme « Enseignement élémentaire » s’élèvent à 304 636 520 163 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 275 777 220 973 FCFA en crédits de paiement (CP). Par nature économique de dépenses, ces différents crédits sont répartis comme suit : les dépenses de personnel sont réparties : 153 151 263 963 FCFA en AE et en CP ; l’acquisition de biens et services s’élève à 48 909 458 915 FCFA en AE et en CP.



Pour l’exercice 2026, les crédits du programme « Enseignement moyen général » s’élèvent à 82 746 702 171 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 66 859 912 769 FCFA en crédits de paiement (CP).



Par nature économique de dépenses, ces différents crédits sont répartis comme suit : les dépenses de personnel s’élèvent à 56 174 842 784 FCFA en AE et en CP et l’acquisition de biens et services est dotée de 3 465 993 518 FCFA en AE et en CP.



Pour l’exercice 2026, les crédits au programme « Enseignement secondaire général » s’élèvent à 230 258 730 765 FCFA en AE et 130 352 215 189 FCFA en CP. Par nature économique de dépenses, ces différents crédits sont répartis comme suit : les dépenses de personnel sont arrêtées à 95 142 588 757 FCFA en AE et en CP ; l’acquisition de biens et services représente 22 127 274 882 FCFA en AE et en CP.



Pour l’exercice 2026, les crédits du programme « Education de base des jeunes » s’élèvent à 1 570 025 709 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Par nature économique de dépenses, ces différents crédits sont répartis comme suit : les dépenses de personnel s’élèvent à 147 743 593 FCFA en AE et en CP ; l’acquisition de biens et services à 342 032 116 FCFA en AE et en Transferts courants : 1 080 250 000 FCFA en AE et en CP.



Pour l’exercice 2026, les crédits alloués au programme « pilotage ministériel, gestion et coordination administrative s’élèvent à 506 110 775 154 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 505 856 084 430 FCFA en crédits de paiement (CP). Par nature économique de dépenses, ces différents crédits sont répartis comme suit : les dépenses de personnel sont fixées à 494 057 215 662 FCFA en AE et en CP ; l’acquisition de biens et services est arrêtée à 7 784 172 083 FCFA en AE et en CP.