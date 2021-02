Affaire de la drogue au Port : le parquet demande une mission rogatoire en Italie et en Allemagne

L’affaire de la saisie record de drogue au Port autonome de Dakar refait surface. Attendu pour avis après que le Doyen des juges, Samba Sall, avait bouclé ses investigations, le Parquet vient de demander au juge d’instruction d’envoyer une commission rogatoire pour entendre les Allemands et les Italiens, informe L'Observateur.



Pour rappel, le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, patron du parquet, qui s’était opposé à la demande de liberté provisoire des inculpés de nationalités italienne et allemande, avait vu son avis rejeté par le juge d’instruction du premier Cabinet, Samba Sall, qui avait fait bénéficier à ces derniers une mise en liberté provisoire. Ils ont même bénéficié de liberté pour rentrer chez eux.



Il s’agit de Matera Gorbia Pascal, capitaine du bateau, Paolo Amafitano, son second, pour la mission en Italie, et en Allemagne, Lucas Schmiezberg et Caroline Spanzl.



Cette commission rogatoire est demandée pour complément d’enquête. Le parquet voudrait avoir une explication du capitaine du bateau « Grande Nigéria », inculpés aux premières heures de l’enquête d’association de malfaiteurs et trafic international de drogue.



Dans son réquisitoire, le parquet a aussi demandé qu’il y ait des confrontations entre Ibrahima Thiam et Ngatane, Alioune Badara Coly et Ababacar Coumba Diouf. L’autre demande faite par Serigne Bassirou Guèye est une requête pour que la Sonatel fasse une réquisition sur leurs téléphones.



Le 25 juillet dernier, quatre (4) mis en cause de nationalités étrangères ont été auditionnés dans le fond par le Doyen des juges Samba Sall. Ils ont soutenu qu’ils n’ont rien à voir avec la quantité impressionnante (1036 Kg) de drogue saisie au port de Dakar en juin 2019.