Affaire de la femme retrouvée morte à Ziguinchor: son petit ami placé en garde à vue

Le petit ami de Penda Kébé, la jeune femme de 24 ans, retrouvée morte à Ziguinchor lundi dernier, dans un canal à Djibock, a été arrêté. A.Diouf a été placé en garde à vue mercredi soir en attendant les résultats de l’autopsie.



Le mis en cause, âgé de 40 ans, et qui habite Tilène, était le petit ami de la défunte. Lors des auditions, il a fourni plusieurs déclarations contradictoires, selon Libération.



En fait, Penda kébé, âgée de 24 ans, n’avait plus donné signe vie depuis qu’elle est montée sur une moto « Jakarta » pour se rendre Tilène, son ancien quartier. Mère d’un enfant âgé de 4 ans, elle vivait avec sa tante à Kandialang.



Les enquêteurs sont dans l'attente des résultats de l'autopsie.