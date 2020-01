Affaire de la fillette de 2 ans tuée à Mbour : « C’était une exécution, rien de plus »

L’affaire de la fillette âgée de 2 ans et 4 mois, Ndiaya Guèye, livre ses premiers secrets. Arrêtés, les cinq (5) individus dont le présumé meurtrier, sont passés aux aveux. Face aux enquêteurs, ils ont révélé que « c’était une exécution, rien d’autre ».



Libération qui donne l’information dans sa parution de ce lundi 06 janvier 2020, renseigne que l’enquête a formellement établi que Ndiaya Guèye est la victime collatérale d’un sanglant règlement de comptes.



L’un des mis en cause principal, dont le père est en prison pour trafic de drogue, était locataire dans la maison de la victime. Le journal indique que c’est à un différend avec la mère de Ndiaya Guèye qu’il a planifié l’horrible crime pour se venger avant de faire disparaître le corps avec l’aide de son épouse et ses amis.



Devant les enquêteurs, il a expliqué ses motivations dans les détails à la police qui devrait d’ailleurs procédé à une reconstitution des faits.



Pour rappel, la petite Ndiaye Guèye a été tuée et cachée dans l'une des chambres d’un bâtiment en construction, au quartier liberté 2 de Mbour, une ville de l'ouest du Sénégal, située sur la Petite-Côte, à environ 80 km au sud de Dakar. Son corps sans vie a été découvert en état de décomposition.