Usine de dessalement de la Grande Côte : le Président Diomaye entérine le contrat renégocié avec Acwa Power

Le Sénégal et l’Arabie Saoudite ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération avec la signature du contrat renégocié portant sur la construction de l’usine de dessalement d’eau de la Grande Côte, confiée à la société Acwa Power.



« Le partenariat stratégique et gagnant-gagnant entre le Sénégal et le Royaume d’Arabie Saoudite franchit une nouvelle étape avec la signature du contrat renégocié de construction de l’usine de dessalement d’eau de la Grande Côte avec Acwa Power », a salué le Président Bassirou Diomaye Faye sur sa page Facebook.



Il a remercié le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed ben Salmane, ainsi qu’au peuple d’Arabie Saoudite pour leur engagement constant aux côtés du Sénégal.



Pour rappel, en juillet 2024, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, avait annoncé l’annulation du contrat initial signé sous l’ancien régime de Macky Sall. Ce contrat, estimé à 459 milliards de francs CFA sur 30 ans, avait été jugé trop coûteux et inadapté aux besoins réels du pays en matière d’approvisionnement en eau potable.