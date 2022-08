Affaire de mafia Kacci-Kacci : Outhmane Diagne placé sous mandat de dépôt

Arrêté par la Section de recherche, le coordonnateur de la mafia Kacc-Kacci Ousthmane Diagne a été édifié sur son sort ce lundi 8 août après un retour de parquet vendredi dernier.



Finalement, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet. Selon « Libération online », qui donne l’information, il est visé pour « diffusion de fausses nouvelles, effacement et modification des données de journaux ».



Interpellé sur le verdict, son avocat Me Bamba Cissé a confirmé la sentence son client. « Aussi étonnant que cela puisse paraître, Outhmane Diagne est arrêté juste pour avoir partagé sur sa page Facebook des Unes de journaux satiriques avec en entête 3 emoji de sourires. Des dizaines de personnes ont aussi partagé cela sans être inquiété une seule fois. On lui impute ainsi une diffusion de je ne sais quelles fausses nouvelles. Mieux, aucun journal n’a déposé de plainte contre lui. L’Observateur n’a pas déposé de plainte, c’est le procureur qui s’est autosaisi. C’est tout simplement extraordinaire », a-t-il déploré.