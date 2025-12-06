Liga : avec un triplé de Ferran Torres, le FC Barcelone écrase le Betis Séville et conserve la première place

Le FC Barcelone a décroché une large victoire à Séville face au Betis (5-3) et signé un sixième succès consécutif en Liga. Menés d’entrée, les Blaugranas ont renversé le match grâce à un Ferran Torres magistral, auteur d’un triplé, et un premier but somptueux du jeune Suédois Roony Bardghji. Lamine Yamal a ajouté un penalty plein de décontraction.
Malgré deux buts concédés en fin de match, les hommes de Hansi Flick ont conservé une victoire largement méritée. Le Barça a signé un sixième succès d’affilée en Liga et conserve la tête du championnat avant de retrouver la Ligue des champions mardi contre l’Eintracht Francfort.
