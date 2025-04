Affaire de "viol" à Tivaouane : 10 ans de prison requis contre I.Diakhaté, fils d'un Imam

I. Diakhaté, fils d'un imam d'un village du département de Tivaouane (région de Thiès), est jugé pour viol sur une mineure. Le procureur de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès a requis 10 ans de réclusion criminelle.



Selon le journal L'Observateur, les faits se seraient déroulés lorsque la présumée victime, envoyée par sa mère pour faire des courses, a été interceptée par l'accusé. "Loin des habitations, le jeune homme propose à la mineure une partie de jambe en l'air. Quand celle-ci a voulu refuser, il l'aurait menacée, avant de l'y contraindre", rapporte le journal.



Le couple aurait été surpris par la jumelle de M. Bousso qui a alerté leur mère. Interrogée, la jeune fille a déclaré : "Quand il m'a demandé de coucher avec lui, j'ai refusé. Et il a menacé de dire à ma mère que j'entretenais des rapports sexuels avec d'autres hommes. C'est pourquoi je me suis laissée faire. C'était la troisième fois qu'il me violait".



Conduite à l'hôpital, la victime a subi un examen médical attestant de "déchirures hyménales anciennes". La mère a alors porté plainte pour viol, pédophilie et détournement de mineure.



L'accusé, qui avait pris la fuite avant d'être interpellé, a nié les faits devant le tribunal : "M. Bousso était ma petite-amie et elle venait souvent me trouver dans ma chambre. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec elle".



Son père, l'imam du village, a témoigné avoir "une fois chassé la fille de la chambre de son fils et prévenu ses parents pour éviter une telle situation".



Le procureur a maintenu sa réquisition de 10 ans de prison, tandis que l'avocat de la défense, Me Ayi, a jugé cette peine "injuste". Le verdict sera connu le 12 mai prochain.