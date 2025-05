Lutte contre le tabagisme : le Pnlt plaide pour une nouvelle loi face aux cigarettes électroniques et à la chicha

La journée mondiale de lutte contre le tabac est célébrée ce 31 mai sous le thème « Produits flamboyants. Sombres intentions ». Chaque année, le tabac fait 8 millions de morts dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au Sénégal, plus de 4500 décès lui sont attribués. Face à l’évolution des habitudes de consommation, le Programme national de lutte contre le tabac (Pnlt) appelle à une mise à jour de la législation en vigueur qui prendra en compte les nouveaux produits du tabac (cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffés).« On espère une baisse du tabagisme chez les adultes. Mais nous avons constaté l'avènement des nouveaux produits du tabac à savoir tout ce qui est cigarette électronique. Il y a une montée de la prévalence de ces nouveaux produits. Donc, du coup, on ne peut pas dire qu'il y a une baisse du tabac parce que c'est passé du tabac classique au tabac actuel qui concerne les nouveaux produits du tabac », a déclaré Fatou Baldé Camara, chargée de communication du Pnlt lors d’un entretien accordé à RSI (Radio Sénégal international).Selon elle, la loi antitabac de 2014 ne prend pas en compte ces nouvelles formes de consommation. « L'industrie du tabac a mis en place une stratégie de marketing pour attirer les jeunes à travers des produits attractifs et aromatisés. Ces nouveaux produits n’ont pas été pris en compte par la loi 2014. Donc nous avons des manquements avec la loi ».Mme Fatou Baldé Camara plaide pour une révision de la loi sur le tabac. « Nous avons initié avec le ministère de la Santé et la société civile un projet de loi qui révise la loi sur le tabac pour interdire ces nouveaux produits : qui sont les tabacs chauffés, les cigarettes électroniques rechargeables et aussi la chicha qui est en train de faire des ravages dans notre société et surtout la jeunesse », a-t-elle demandé.En collaboration avec le ministère de la Santé, la société civile et l’OMS, la chargée de communication du Pnlt annonce qu’un nouveau projet de loi a été élaboré. « Il est actuellement en attente d’examen par le Conseil des ministres, après son dépôt au secrétariat général du gouvernement », a-t-elle dit.Les acteurs de la lutte espèrent son adoption rapide pour endiguer l’épidémie silencieuse qui menace particulièrement la jeunesse sénégalaise.