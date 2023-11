Affaire de violence familiale à Dakar: Moustapha Sarr condamné à six (6) mois ferme de prison

L'affaire de violence familiale mettant en cause Moustapha Sarr a connu son dénouement hier mardi, devant la barre des flagrants délits de Dakar. Accusé par sa mère, Gnima Dabo, « de menaces de mort répétées et de comportement violent », le prévenu a été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme.



Selon les révélations faites lors du procès, Gnima Dabo a déposé une plainte contre son fils en décrivant le climat de terreur et d'insécurité constant que celui-ci a créé dans la maison familiale. Les accusations portées à l'encontre de Moustapha Sarr comprenaient « des menaces de mort, des actes de violence envers sa mère, la détention illégale d'une arme de 5e catégorie (un couteau), ainsi que la possession de chanvre indien à des fins personnelles ».



Lors de son témoignage devant le tribunal, le prévenu a nié toutes les accusations, attribuant le différend avec sa mère à une dispute antérieure concernant des moutons, relate "Les Échos". De même, il a réfuté toute responsabilité dans la possession de substances illicites, affirmant que le chanvre indien trouvé en sa possession appartenait à des pêcheurs.



La procureure a requis une peine de 6 mois de prison ferme contre Moustapha Sarr, soulignant la nécessité de prendre des mesures fermes pour mettre fin à son comportement répréhensible. Finalement, il a été condamné à 6 mois de prison ferme.