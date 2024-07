Affaire des 200 millions F Cfa "volés" : les neuf policiers accusés par les Maliens placés sous mandat de dépôts

Les neuf (9) policiers de la Brigade de recherches du commissariat de Zac Mbao, arrêtés pour « vol » de 200 millions f Cfa appartenant à des Maliens , ont été placés sous mandat de dépôt hier mardi, après leur face à face avec le procureur de la République. Ils ont ainsi passé leur premier nuit en prison, selon Les Echos.Pourtant, devant les enquêteurs, ils ont nié les faits qui leurs sont reprochés. Mais durant l'enquête, la Division des investigations criminelles (Dic) a mis la main sur deux vidéos, l'une venant des caméras des maisons situées le long de la route où le véhicule des Maliens a été stoppé. L'autre vidéo a été filmée par la caméra infrarouge placée dans le coffre-fort contenant les sacs d'argent.Pour rappel, douze (12) personnes sont visées dans cette affaire. Il s'agit de l’indicateur de police, D. Cissé, les neufs policiers et deux ressortissants maliens, A. Diguiba et V. Obondimbe, accusés de blanchiment d’argent.A noter que les 450 millions de F cfa saisis entre les mains des Maliens et les 60 millions F fa récupérés au cours d'une perquisition chez l'un des mis en cause sont mis sous scellés au Parquet.