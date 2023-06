Affaire des 27 filles violées à Touba: Serigne Khadim Mbacké arrêté

Fin de cavale pour Serigne Khadim Mbacké ! Ce maître coranique, soupçonné de viols sur une trentaine de fillettes, a été arrêté par les policiers du commissariat de Ndamatou à Touba selon les informations exclusives de Seneweb. Le présumé violeur en série est actuellement en garde à vue.



L'affaire de mœurs s'est ébruitée au courant du mois de mars à Touba. Ainsi plusieurs plaintes ont été déposées à la police et à la gendarmerie.



Ayant senti le coup, Serigne Khadim Mbacké avait pris la poudre d'escampette. Après plus d'un mois, les familles des victimes ont déposé une plainte collective sur la table du délégué de procureur près le Tribunal d’Instance de Mbacké.



Ainsi le chef du parquet local, S.O.Diallo a pris l'affaire en main en dépit de la sensibilité du dossier. Le Procureur de Mbacké a envoyé un soi-transmis au chef de service du commissariat de Ndamatou pour enquête et arrestation.



Comment Serigne Khadim Mbacké a été arrêté par la police de Ndamatou



Sans désemparer, les hommes du commissaire Thiobane ont entamé leurs investigations pour élucider cette affaire sensible. Mais les policiers de Ndamatou ont appris récemment que le suspect est de retour à Touba.



Suite à l'exploitation de ce renseignement, les limiers ont arrêté ce lundi Serigne Khadim Mbacké. L'annonce de cette nouvelle va sans doute soulager les familles des victimes. Le commissaire Thiobane vient de réussir une nouvelle prouesse avec l'arrestation du présumé violeur d'une trentaine de fillettes.



Seneweb