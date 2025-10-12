Affaire des 8 milliards FCFA : Gueum Sa Bopp annonce une plainte contre Ousmane Sonko et plusieurs ministres

L’affaire des 8 milliards de francs CFA destinés aux sinistrés des inondations de Bakel prend une tournure judiciaire. Le mouvement Gueum Sa Bopp (GSB), dirigé par Bougane Gueye Dany, a annoncé, dans un communiqué publié ce 12 octobre, son intention de déposer une plainte contre le Premier ministre Ousmane Sonko et plusieurs ministres afin de faire la lumière sur la gestion de ces fonds.





Le mouvement a déclaré vouloir « que toute la lumière soit faite sur l'utilisation des fonds destinés à la lutte contre la montée des eaux dans la région ».



Sont spécifiquement ciblés par cette action judiciaire le premier ministre Ousmane Sonko, le ministre des Finances, la ministre de la Solidarité nationale et Cheikh Tidiane Dièye, ministre chargé de l’Hydraulique et de la Prévention.



Cette démarche fait suite à des déclarations contradictoires au sein de l'exécutif. Le ministre Dièye avait récemment affirmé que les fonds avaient été « transférés par voie électronique » aux populations affectées. Une affirmation immédiatement contredite par le maire de Ballou, Cheikhna Camara, qui a publiquement déclaré que ses administrés n'avaient « rien reçu ».



Face à ces incohérences, Gueum Sa Bopp compte saisir la justice dès la semaine prochaine pour « déterminer la vérité sur l’utilisation des 8 milliards de francs CFA ». « Le peuple sénégalais a droit à la vérité », insiste le communiqué.



Pour rappel, l’aide de 8 milliards de francs CFA avait été annoncée par le gouvernement pour soutenir les populations victimes des crues du fleuve Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même avait réaffirmé cet engagement sur sa page Facebook officielle. Cependant, la réalité sur le terrain semble démentir les annonces officielles. Dans des localités comme Ballou, Aroundou, Yafera, Golmy et Kounghani, des dizaines de maisons sont englouties sous les eaux et les habitants affirment n'avoir reçu aucune aide de l'État.



« C’est la solidarité familiale qui nous sauve pour le moment, » a déploré le maire de Ballou.



Alors que de nouveaux lâchers d’eau sont annoncés, aggravant la détresse des sinistrés, la polémique autour de la destination des 8 milliards ne cesse d’enfler, poussant l'opposition à solliciter l'intervention de la justice.

