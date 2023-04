Affaire des "Commandos de Pastef" : Mouramina Kaba Diakité auditionné dans le fond

Les choses s'accélèrent sur l'affaire dite des "Commandos de Pastef". Mouramina Kaba Diakité, l'homme d'affaires qui serait le financier du groupe d'après l'accusation, a été interrogé dans le fond par le doyen des juges hier mercredi.



Libération relève un fait inédit. Selon le journal, le mis en cause a été assisté par un avocat à l'interrogatoire.



A l'instar de ses co-inculpés, Kaba Diakité est poursuivi pour "association de malfaiteurs de terroristes, atteinte à la Sûreté de l'Etat, actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public, participation à un mouvement insurrection". Il avait été placé sous mandat de dépôt le 31 mars dernier.



Lors de son point de presse, le procureur général, Ibrahima Bakhoum avait déclaré que ces "Commandos" voulaient aussi prendre à l'intégrité physique d'hommes politiques, de magistrats et des juges. Il avait révélé que 45 cocktails Molotov avaient été saisis sur un des mis en cause.